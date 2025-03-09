Алексей Мишин: Елизавета Туктамышева — гордость Санкт-Петербурга

Советский, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин комплиментарно высказался в адрес фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Мишин. Было много чемпионов. И сейчас много хороших фигуристов — чемпионов и призёров, талантливых и ярких. Но я думаю, что твой жизненный путь позволяет мне считать тебя, Лиза, гордостью нашего города.

Туктамышева. Спасибо вам большое за нашу такую долгую фигурнокатательную жизнь. За то, что выбрали меня и были моим тренером, — передаёт слова Туктамышевой и Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.