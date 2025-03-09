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Гачинский — Мишину: спасибо, что увидели во мне талантливого фигуриста

Гачинский — Мишину: спасибо, что увидели во мне талантливого фигуриста
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011, серебряный призёр чемпионата Европы – 2012 в мужском одиночном катании, а ныне тренер Артур Гачинский поблагодарил Алексея Мишина за совместную работу.

Мишин. Вы знаете, вот есть спортсмены, которым дал бог какой-то талант и они его исчерпали весь. Вот если говорить об Артуре Гачинском, он даже не исчерпал свой талант. У него такой запас энергии, таланта, импровизации, всего-всего-всего.

Поблагодарим его за его талант, трудолюбие. Он со мной на катке каждый день. И каждый день он готовит таких, как он. Пожелаю ему на этом сложном тренерском пути больших успехов. Ура!

Гачинский. Алексей Николаевич, вы говорили про талант. Не будь вас, если бы вы в восьмилетнем мальчике не увидели бы этот талант и у вас бы не получилось это так развить, как есть на самом деле сейчас, меня бы здесь не было. Я бы был где-то в другом месте.

За это вам я хочу сказать, Алексей Николаевич, спасибо большое, что вы увидели во мне талантливого фигуриста. Что взялись, развивали. И то, что сейчас на льду было, это благодаря вам.

Алексей Николаевич, от всего сердца я вам желаю долгих лет на льду, здоровья, чтобы у вас всегда всё получалось. Я вас очень-очень сильно люблю, — передаёт слова Мишина и Гачинского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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