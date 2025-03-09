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Семененко — о работе с Мишиным: хочется выразить благодарность судьбе

Семененко — о работе с Мишиным: хочется выразить благодарность судьбе
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Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко высказался о совместной работе с тренером Алексеем Мишиным.

Семененко. Хочется выразить благодарность судьбе, что на моём спортивном пути и в печали, и в радости всегда оставались мои дорогие и любимые Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна. Я вам за всё благодарен.

Мишин. Я хочу сказать, открыть другую сторону личности Жени. Мы привыкли видеть человека, который катается на льду. Дело в том, что Женя учится в медицинском университете.

Он нормально учится. Он всё сдаёт. Давайте пожелаем ему быть не только чемпионом на льду, но и чемпионом здоровья наших людей. Желаю тебе успеха, дорогой Женя, — передаёт слова Семененко и Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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