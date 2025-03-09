Ягудин — Мишину: спасибо, что дали фундамент, отталкиваясь от которого, я мог развиваться

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поблагодарил Алексея Мишина за фундамент, который помог ему развиваться.

Ягудин. Хочу сказать хвалебные слова, наполненные только благодарностью, потому что по-другому и не может быть. Да, бывает, эти тропиночки расходятся. Я правда горжусь, что часть жизни я провёл с Алексеем Николаевичем. Спасибо вам большое, что дали этот фундамент, от которого, уже отталкиваясь вперёд, можно было идти дальше и развиваться.

Мишин. Я горжусь, что в одном из пазлов жизни наши имена стоят рядом. Спасибо тебе, — передаёт слова Мишина и Ягудина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.