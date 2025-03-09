Мишин — Коляде: чем же ты так, чёрт побери, хватаешь людей за душу?

Советский, российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин обратился к серебряному призёру Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Михаилу Коляде.

«Тебе я хотел сказать особенно. Есть красивые, изящные, комики, лирики, прыгуны. Но чем же ты так, чёрт побери, хватаешь людей за душу? Какая грань таланта, дорогие зрители, делает Мишу великим, может быть, не по медалям, а по тому неразгаданному чуду, которое он из себя представляет?» — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Коляда — призёр чемпионатов мира и Европы (2017, 2018), бронзовый призёр финала Гран-при, трёхкратный чемпион России в одиночном катании. Летом 2023 года он объявил о приостановке карьеры.