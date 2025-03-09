«12 часов в салоне». Александра Трусова стала блондинкой

Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) в социальных сетях поделилась фото с новой причёской. На снимках волосы спортсменки покрашены в блонд.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«12 часов в салоне», — написала Трусова в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Ранее стало известно, что Александра Трусова вместе с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой станут капитанами команд на Кубке Первого канала – 2025, который пройдёт с 15 по 16 марта в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Загитова возглавит команду красных, Щербакова — синих, а Трусова — белых. Фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года.