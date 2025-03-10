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Тарасова: считаю правильным, что ФФККР не объявляет имена кандидатов на ОИ-2026

Тарасова: считаю правильным, что ФФККР не объявляет имена кандидатов на ОИ-2026
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала правильным решением отказ Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) публиковать списки кандидатов для участия в отборе к Олимпийским играм 2026 года. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщал, что списки были отправлены, но разглашать их пока они также не собираются.

«Считаю, что Федерация фигурного катания на коньках России делает правильно, что пока не объявляет имена тех, кто включён в список на квалификационный турнир к Олимпийским играм. Это сделано в том числе и для того, чтобы другие фигуристы не теряли мотивацию. Уверена, что федерация сделала правильный выбор», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). Сборная России имеет по одной квоте в каждом виде.

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