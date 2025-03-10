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«Буду брать пример с Овечкина». Галлямов — о своём восстановлении после травмы

«Буду брать пример с Овечкина». Галлямов — о своём восстановлении после травмы
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Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о своём восстановлении после травмы, полученной на закрытом турнире на Байкале.

«Спасибо всем за поддержку. Постараюсь восстановиться с опережением графика, но без форсирования. Буду брать пример с Овечкина», — приводит слова Галлямова ТАСС.

Ранее появилась информация, что Галлямов сломал лодыжку. Сам Галлямов заявлял, что подвернул ногу, но его тренер Тамара Москвина сказала, что он получил травму при исполнении вращения. Из-за травмы Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.

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