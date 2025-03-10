Появилось расписание Кубка Первого канала – 2025, который пройдёт с 15 по 16 марта в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

14 марта, пятница:

18:00 мск — церемония жеребьевки

15 марта, суббота:

12:00-15:00 мск — пары, девушки, мужчины. Короткая программа

Конкурс мастерства на льду

16 марта, воскресенье:

12:00-15:00 — танцы на льду, девушки, мужчины. Произвольная программа.

Командные эстафеты

Ранее стали известный капитаны команд. Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова возглавят красную и синюю команды, а вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (в девичестве — Трусова — белую.