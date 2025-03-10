Худайбердиева — о международных стартах: эти ощущения никогда и ничем не заменить

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева заявила, что ощущения от участия в международных стартах не сравнятся ни с какими другими. Фигуристка вспомнила, как русские танцевальные дуэты, в числе которых была и Худайбердиева с партнёром, заняли весь пьедестал на одном из юниорских соревнований. По словам Елизаветы, это был один из лучших моментов в её жизни.

«Несмотря на то что больших взрослых турниров на международном уровне у меня толком и не было, опыт выступлений на юниорском уровне под эгидой ISU у меня огромный. Самые яркие воспоминания остались, конечно же, с двух финалов юниорского Гран-при: 2018 года в Ванкувере и 2019-го в Милане. Мало того что я вживую наблюдала за борьбой Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена, аэробикой Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, змеёй Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, так ещё и защищала честь своей страны, пела гимн и выигрывала медали. Эти ощущения никогда и ничем не заменить.

Представьте картину: Ванкувер, три русских дуэта забирают все медали турнира, оставляя канадскую пару с самым обидным результатом – четвёртым местом. Это бешеная гордость. Я никогда не забуду, как мы пересеклись взглядами с Соней (Шевченко. — Прим. «Чемпионата») на пьедестале, едва заметно кивнули друг другу и начали петь гимн России. И плакать, конечно же.

Соревнуясь с лучшими фигуристами планеты, ты чувствуешь какую-то особенную привилегированность и безусловную ответственность за свой результат и катание. Почему же международные соревнования – это особенные чувства и ощущения? Наверное, самое главное – атмосфера. Многие русские выступали и за другие страны. И так мы как будто бы соединяли все национальности: у кого-то партнёр – француз, у кого-то партнёрша – американка, а сам парень – украинец. Венгры, азербайджанцы, грузины, армяне, украинцы, белорусы...» – приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».