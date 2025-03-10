«Смотрится не так дорого и хорошо». Стилист — о новом имидже Александры Трусовой

Стилист Ольга Ким отреагировала на новый образ серебряного призёра Олимпийских игр российской фигуристки Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой). Ранее спортсменка на своей странице в социальной сети поделилась фото с новой причёской. Теперь её волосы покрашены в блонд, хотя раньше они были огненно-рыжие.

«На самом деле, практически любому человеку может подойти блонд, главное — выбрать правильный оттенок. На мой взгляд, тот блонд, который получился у Трусовой, не совсем идеальный для неё. Я бы сделала выбор в пользу более натурального, либо, наоборот, радикально белого оттенка волос. Или, как ещё одна из опций, перекрасила бы волосы в более медовый оттенок, уходящий ближе к тому, что у нее получилось у корней. Также Александра могла бы рассмотреть градиенты, типа балаяж или другие градиентные окрашивания с бликами. Можно было бы рассмотреть все эти варианты, а не простой желтоватый блонд, который, на мой взгляд, смотрится не так дорого и хорошо», — приводит слова Ким Sport24.

Игнатова не выступает на соревнованиях с 2023 года. Летом 2024 она вышла замуж за вице-чемпиона России Макара Игнатова. Некоторые источники сообщают, что сейчас спортсменка находится в ожидании ребёнка.