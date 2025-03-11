Авербух поставит программы Туктамышевой и Кондратюку для турнира «Русский вызов»

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух создаст пять постановок для турнира шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.

«На данный момент, помимо Матвея Ветлугина, ведётся работа с Марком Кондратюком, Дмитрием Алиевым, Елизаветой Туктамышевой, Викторией Синициной, Никитой Кацалаповым и ещё с рядом фигуристов», – приводит слова Ильи Авербуха ТАСС.

Ранее появилась информация, что на «Русском вызове» серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова неожиданно заявлена в парный разряд, где выступит вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.