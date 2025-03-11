Роман Савосин: очень разочарован теми, кто написал о моём завершении карьеры

Вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года российский фигурист Роман Савосин высказался о появившейся несколько недель назад новости, касающейся завершения его спортивной карьеры.

«Я не понял ничего, что происходит. У меня даже абсолютно никаких мыслей не было на эту тему. Когда я увидел, что мне начинают писать корреспонденты, спрашивать, правда ли, что я завершаю карьеру, для меня это было удивительно.

Я потом открыл все эти новости, увидел, что действительно об этом пишут, и был очень сильно удивлён. Я понимаю, когда, может быть, спортсмен размышлял на эту тему, возможно, сказал где-то и как-то информация эта просочилась… Но у меня ведь даже мыслей в голове не было о таком! Я давно и твёрдо уверен, что буду продолжать выступать. Это выдумка на 100%, и я очень разочарован теми, кто это написал», — приводит слова Савосина Sport24.

В текущем сезоне 25‑летний Савосин стал вторым и четвёртым на этапах серии Гран‑при России, а также занял 10-е место на чемпионате страны в Красноярске. Фигурист из‑за болезни снялся с произвольной программы в финале Гран‑при России.