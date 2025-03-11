Фигурист Савосин: я готов провести остаток своей карьеры внутри России

Вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года российский фигурист Роман Савосин порассуждал о своём потенциальном возвращении на международные старты. По словам спортсмена, он был рад этому событию, но при этом совсем не против провести остаток своей карьеры внутри России.

«Я не думаю о международных соревнованиях. В то же время я прекрасно понимаю ребят, которые, допустим, здесь выигрывали множество титулов, уже становились чемпионами России. Конечно, им хочется двигаться дальше и выступать на международных соревнованиях. Не надо быть эгоистом, говоря об этом.

Если мы берем конкретно меня, то мне здесь есть что достигать. Я с огромным удовольствием бы выступил на международных соревнованиях, может быть, это и получится, я был бы этому рад, но я готов провести остаток своей карьеры внутри России", – приводит слова Савосина Sport24.

Ранее сообщалось, что Роман Савосин выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.