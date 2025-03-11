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Туктамышева показала работу над номером для «Русского вызова» с Авербухом

Туктамышева показала работу над номером для «Русского вызова» с Авербухом
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Чемпионка мира — 2015 российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как работает над новым показательным номером с чемпионом мира и серебряным призёром Олимпиады 2002 года в танцах на льду, продюсером и хореографом Ильёй Авербухом. Новая постановка предназначена для турнира шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.

«Готовимся к «Русскому вызову», – написала Туктамышева на личной странице в социальных сетях, прикрепив несколько видео.

Напомним, тема турнира этого года – хорошее настроение. Ранее стало известно, что на «Русском вызове» серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова неожиданно заявлена в парный разряд, где выступит вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.

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