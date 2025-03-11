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«Говорить о спонсоре пока рано». Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой

«Говорить о спонсоре пока рано». Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что до сих пор решаются вопросы финансирования, необходимые для строительства школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани. Именно поэтому говорить о спонсорах пока рано.

«Алина регулярно приезжает в Казань, и мы с ней почти каждую неделю общаемся по рабочим вопросам. Приближаемся к завершению проектирования объекта и находимся на финальной стадии. Сейчас мы определяем стоимость объекта, а также обсудили некоторые детали общего дизайна и материалов.

Думаю, что в ближайшие месяц-полтора у нас будет полное представление о формате этого центра. Основной вопрос на данный момент — финансирование. Так как мы ещё не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре пока рано. Алине проект нравится, и мы определяемся с названием.

Алина начала общение с тренерами — это её зона ответственности. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, так как финальных договорённостей пока нет, но процесс идёт›, — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Договорённость об открытии школы была достигнута ещё в 2023 году, когда Загитова встретилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме. Однако с того момента строительство школы не было запущено из-за отсутствия должного финансирования.

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