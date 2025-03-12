Кагановская и Некрасов ответили, читают ли они комментарии о себе в интернете

Победители финала Гран-при России нынешнего сезона танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов ответили, читают ли они комментарии о себе в интернете.

Боброва: Насколько обращали внимание на комментарии экспертов, сообщения в соцсетях?

Журанков: Следите ли вы за всем этим шумом?

Некрасов: То, что выкладывают в телеграм-канале наши фанаты, ваше мнение мы тоже смотрим. Там много есть.

Кагановская: Я обожаю этих людей, которые ведут наш телеграм-канал, мы знаем их лично, мы с ними виделись – они всегда таким быстрым образом всё это находят… Как будто ищут 24/7.

Некрасов: Каждый день появляется что-то новое, то, что даже мы не знаем.

Кагановская: Они иногда где-то находят расписание соревнований, которое даже мы не успели найти. Прекрасные люди (улыбается). В основном все комментарии, которые про нас кто-то говорит, мы видим из этой группы. Мне ещё ни разу не попадалось нигде, чтобы я про себя что-то прочитала, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».