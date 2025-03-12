Кагановская и Некрасов назвали зарубежную танцевальную пару, за которой активно следят

Победители финала Гран-при России нынешнего сезона танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов назвали зарубежную танцевальную пару, за которой активно следят.
Боброва: Как вам «Дюна» испанцев?
Кагановская: За этой парой, мне кажется, мы следим больше всего…
Некрасов: Тима мы знаем оба, он успел и у нас покататься, и у Анжелики Алексеевны (Крыловой).
Журанков: У вас в Одинцове он тоже был?
Кагановская: Он после Одинцова как раз пошёл к Анжелике Алексеевне.
Журанков: Поэтому вы болеете за Оливию с Тимом?
Кагановская: Желаем им больших-больших успехов и следим. В этом сезоне они мне очень сильно нравятся, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
В нынешнем сезоне Кагановская и Некрасов стали четвёртыми на чемпионате России и первыми на финале Гран-при.