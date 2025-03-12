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Кагановская и Некрасов назвали зарубежную танцевальную пару, за которой активно следят

Кагановская и Некрасов назвали зарубежную танцевальную пару, за которой активно следят
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Победители финала Гран-при России нынешнего сезона танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов назвали зарубежную танцевальную пару, за которой активно следят.

Боброва: Как вам «Дюна» испанцев?

Кагановская: За этой парой, мне кажется, мы следим больше всего…

Некрасов: Тима мы знаем оба, он успел и у нас покататься, и у Анжелики Алексеевны (Крыловой).

Журанков: У вас в Одинцове он тоже был?

Кагановская: Он после Одинцова как раз пошёл к Анжелике Алексеевне.

Журанков: Поэтому вы болеете за Оливию с Тимом?

Кагановская: Желаем им больших-больших успехов и следим. В этом сезоне они мне очень сильно нравятся, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

В нынешнем сезоне Кагановская и Некрасов стали четвёртыми на чемпионате России и первыми на финале Гран-при.

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