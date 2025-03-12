«Согласны, но не ожидали». Кагановская/Некрасов — о победе Гиллес/Пуарье на ЧЧК

Танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов прокомментировали победу вице-чемпионов мира канадских фигуристов Пайпер Гиллес и Поля Пуарье на прошедшем недавно в Сеуле чемпионате четырёх континентов — 2025. По словам россиян, они были очень рады этому событию, но не ожидали его.

Боброва: Чемпионат мира в Бостоне, ваша тройка танцевальных дуэтов?

Журанков: Нет, тройка-то всем хорошо понятна…

Некрасов: Нет.

Кагановская: Ну, во-первых, лёд скользкий…

Журанков: При чистых прокатах как бы вам хотелось, чтобы расположилась тройка? Это не прогноз, это ваше личное.

Кагановская: Тяжело.

Некрасов: Да, потому что прошли четыре континента недавно, и это был шок, я не понимал, что происходит, в хорошем смысле.

Журанков: Вы согласны с победой канадцев?

Кагановская: Мы согласны, но не ожидали.

Некрасов: Понятно, что может что угодно произойти. Это топовая пара, не мне их судить, я не дошёл до их уровня. Хоть Эвана я знаю, катался с ними в Детройте, на Ростелеком Кап они приходили к нам… Я просто был в шоке, что такое может быть, что всё равно что-то может поменяться. На чемпионат мира я не могу делать ставок, сказать, кто будет первый, кто второй, кто третий, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».