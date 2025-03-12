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Кагановская и Некрасов назвали танцевальные пары, на которые им хотелось бы равняться

Кагановская и Некрасов назвали танцевальные пары, на которые им хотелось бы равняться
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Победители финала Гран-при России нынешнего сезона танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов назвали танцевальные пары, на которые им хотелось бы равняться на протяжении их карьеры.

Боброва: На кого равняетесь, есть ли какие-то кумиры?

Кагановская: У меня это Пападакис/Сизерон, Вирту/Мойр и Синицина/Кацалапов, вот мой топ-3.

Некрасов: А Чарли (Уайт)?

Кагановская: Тогда можно до бесконечности перечислять.

Некрасов: У меня то же самое, что и у Васи, и Дэвис/Уайт. Мне они оба в паре нравятся. Они делали такое, чего не делал никто. К примеру, поддержка, в которой она снизу запрыгивает ему на плечо – я пытался, но не сделал, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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