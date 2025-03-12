Кагановская и Некрасов высказались о возвращении Гийома Сизерона с новой партнёршей

Победители финала Гран-при России нынешнего сезона танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов высказались о возвращении олимпийского чемпиона — 2022 Гийома Сизерона с новой партнёршей Лоранс Фурнье-Бодри.

Боброва: Вы отметили в кумирах Пападакис/Сизерона, что вы думаете о последней новости?

Кагановская: Я была очень сильно удивлена и одновременно очень рада тому, что этот спортсмен вернётся на соревновательный лёд и что мы сможем увидеть его катание. В мыслях пожелала большой удачи.

Боброва: Я была в шоке. Для меня это было настолько неожиданно, я вообще не предполагала. Во-первых, сколько осталось (до Олимпиады)? Что они успеют сделать?

Журанков: У меня была первая реакция – а не поздно ли они это решили?

Некрасов: Но никто не знает, что до этого было.

Боброва: Хорошо, допустим, согласна. Но есть всё равно спорные моменты. Я помню, как каталась канадка, она очень хорошая партнёрша, дальше не буду говорить, много мыслей в голове. Но также я увидела пост Габриэлы (Пападакис), как я понимаю, она была не очень счастлива. Лучи поддержки ей присылали…

Журанков: Мне тоже так показалось.

Боброва: Мне интересно, он просто поставил её перед фактом или вообще мог не сказать? Это интересный такой момент. Всё-таки так много выигрывать – многократные чемпионы мира, олимпийские чемпионы.

Журанков: Максим, твоё впечатление?

Некрасов: То, что он вернулся – меня это тоже повергло в шок. По-моему, я Васе первым отправил это. Это очень круто. Мне интересно, может, они что-то новое покажут. Если будет что-то новое, это будет вау.

Журанков: Почему вопрос времени для меня важен: у них нет права на промах, есть одна попытка. Надо сразу попасть в точку с новым стилем, с танцем, с чем-то таким, что все скажут: «Да, это круто», — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Сизерон выступал в паре с Пападакис. Их последнее выступление состоялось в марте 2022 года на чемпионате мира во французском Монпелье, а в декабре 2024 года фигуристы объявили о завершении карьеры.