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Кагановская и Некрасов рассказали про работу со спортивным психологом

Кагановская и Некрасов рассказали про работу со спортивным психологом
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Танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали про работу со спортивным психологом. По словам партнёра, один из психологов сборной России помогает Максиму. В этом сезоне он также работал с Василисой.

Кагановская: Раньше я работала.

Некрасов: Я никогда не работал. Только когда у нас были сборы с Александром Свининым и Ириной Жук, там была психолог Жанна. Мы до сих пор продолжаем работать вместе. Я в любой момент могу ей написать, попросить совета, поговорить. Вася в этом году с ней первый раз познакомилась. На сборах у нас это бывает в виде игровой формы, чтобы отвлечься от тренировок. Когда мы выжаты, полный ноль психологически, она сядет, обнимет, и ты начинаешь ей уже что-то говорить.

Боброва: Она потрясающий специалист. Я рада, что она пришла в мир фигурного катания. Нам такого человека не хватало, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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