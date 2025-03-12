Некрасов: главный пиарщик в паре — Василиса. Она большую часть соцсетей ведёт

Победители финала Гран-при России нынешнего сезона танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов высказались о своей активности в социальных сетях. По словам спортсменов, они не тратят очень много времени на съёмку видео, но стараются не упускать интересные тренды на льду и вне его.

Журанков: Кто кого заставляет снимать?

Некрасов: Она заставляет, но и я тоже.

Кагановская: Мне не кажется, что мы выставляем много. Мы просто стараемся делать забавные видео, которые могут поднять людям настроение. В основном это танцы или видео со льда. Иногда, когда я не могу придумать что-то классное, я просто снимаю себя, как открываю рот под песни.

Боброва: Когда вы снимаете эти ролики? На это же время нужно.

Некрасов: Максимум дублей пять-шесть. Мы не стоим час, это всё не снимаем. Главный пиарщик в паре — это Василиса. Она большую часть ведёт, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».