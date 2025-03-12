«Это не моя заслуга». Кагановская — о своей популярности в соцсетях

Победительница финала Гран-при России нынешнего сезона Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, рассказала, как обрела популярность в социальных сетях. Ранее фигуристка выступала с Валерием Ангелополом. Именно их совместный аккаунт несколько лет назад стал популярным.

«Это не моя заслуга. Я вижу людей, которые работают прямо каждый день, занимаются стратегией. Я для этого ничего не делала. Большой прирост аудитории произошёл после контрольных прокатов 2022 года. Я искала, что стало причиной для этого. Думала, может, контрольные прокаты стали такими популярными, посмотрела, что у других фигуристов. На самом деле просто люди начали делать нарезки видео с поддержками и публиковать. И эти видео, которые не я делала, стали очень популярными. Мы тогда катали «Восток». А потом они стали искать другие программы — «Ромео и Джульетту» и так далее», — сказала Кагановская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, Ангелопол вместе с Василисой Кагановской выигрывал финал Гран-при России в танцах на льду в сезоне-2022/2023, однако летом того же года их дуэт со скандалом распался. После расставания Василиса осталась в группе Анжелики Крыловой и встала в пару с Некрасовым, а Валерий за прошедшие годы сменил сразу несколько партнёрш — он вставал в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой.