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Кагановская и Некрасов объяснили, почему не оставили «Мастера и Маргариту» на сезон

Кагановская и Некрасов объяснили, почему не оставили «Мастера и Маргариту» на сезон
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Танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов объяснили, почему не оставили «Мастера и Маргариту» с турнира шоу-программ «Русский вызов» в качестве произвольного танца на нынешний сезон-2024/2025.

Боброва: Я сидела в зале. Когда вы вышли, я не ожидала. Это был эффект «вау». Я сразу поняла, что мне будет очень интересно за вашим дуэтом следить. Многие думали, что вы оставите эту программу на следующий год.

Некрасов: У меня и у Алексея Горшкова была такая мысль. Но Вася сказала нет, что нужно что-то новое. Честно скажу, надо себя пробовать в разных стилях.

Кагановская: Если бы наши тренеры сказали бы сразу, что мы будем катать её, то я бы, наверное, согласилась. Но мы уже начали ставить «Лунную сонату». Наверное, оставалась идея, что если «Лунная соната» не получится, то мы будем катать «Мастера и Маргариту». Так что этот вариант начал приходить слишком поздно. Это было уже начало сборов. Поэтому я испугалась, что мы не успеем ничего накатать, а в целом у нас уже есть программа, её просто нужно накатывать, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

В нынешнем сезоне Кагановская и Некрасов стали четвёртыми на чемпионате России и первыми на финале Гран-при.

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