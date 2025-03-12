Кагановская — о произвольной под «Лунную сонату»: в основе история самого Бетховена

Победительница финала Гран-при России нынешнего сезона Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, объяснила их произвольный танец, показанный в нынешнем сезоне-2024/2025. Спортсмены катают под современную обработку «Лунной сонаты» Бетховена.

«У нас в основе история самого композитора, Бетховена. У меня бабушка хорошо играет на пианино, она замечательный педагог. И она мне с детства рассказывала истории про самого композитора. В итоге у нас получилась история неудачно сложившейся любви, где люди сначала любят друг друга, а со временем отношения портятся, начинаются проблемы, ссоры. А в конце концов наши пути расходятся, но внутри души мы всё равно друг у друга остаёмся», — сказала Кагановская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

В нынешнем сезоне Кагановская и Некрасов стали четвёртыми на чемпионате России и первыми — на финале Гран-при.