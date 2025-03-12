Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кагановская и Некрасов ответили, за что могут себя похвалить в прошедшем сезоне

Кагановская и Некрасов ответили, за что могут себя похвалить в прошедшем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов оценили своё выступление в практически закончившемся сезоне-2024/2025. В нынешнем сезоне Кагановская и Некрасов стали четвёртыми на чемпионате России и первыми — на финале Гран-при.

Некрасов. За счёт Крыловой я больше по эмоциям раскрылся.

Кагановская. Я в плане техники, наверное. Но скажу более обширно: мы никогда не опускали руки, даже когда были какие-то тяжёлые моменты, недопонимания, мы всё равно всё это прошли вместе. Помогали во всём друг другу. Да и на стартах тоже. Довольно хороший сезон, могло быть гораздо хуже.

Когда кайфанули в сезоне? По окончании произволки на финале Гран-при, выдохнули. В основном плохих моментов было не так много. Всегда всё на позитиве, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Материалы по теме
Кагановская и Некрасов ответили, читают ли они комментарии о себе в интернете
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android