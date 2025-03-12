Кагановская и Некрасов ответили, за что могут себя похвалить в прошедшем сезоне

Танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов оценили своё выступление в практически закончившемся сезоне-2024/2025. В нынешнем сезоне Кагановская и Некрасов стали четвёртыми на чемпионате России и первыми — на финале Гран-при.

Некрасов. За счёт Крыловой я больше по эмоциям раскрылся.

Кагановская. Я в плане техники, наверное. Но скажу более обширно: мы никогда не опускали руки, даже когда были какие-то тяжёлые моменты, недопонимания, мы всё равно всё это прошли вместе. Помогали во всём друг другу. Да и на стартах тоже. Довольно хороший сезон, могло быть гораздо хуже.

Когда кайфанули в сезоне? По окончании произволки на финале Гран-при, выдохнули. В основном плохих моментов было не так много. Всегда всё на позитиве, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».