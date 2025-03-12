Кагановская: сидела и плакала во время выступления Петровой и Тихонова на «Русском вызове»

Танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов вспомнили своё участие в прошлогоднем турнире шоу-программ «Русский вызов». По словам спортсменов, их особенно поразил трогательный номер чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова.

Кагановская. Номер на «Русский вызов» в процессе. Тема нам очень нравится.

Некрасов. Будет необычно.

Кагановская. На «Русский вызов» — всегда необычно.

Некрасов. Я в прошлом году вспомнил Петрову и Тихонова. Прослезился.

Кагановская. Я сидела и плакала. Макияж, не макияж, я плакать, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

В этом году турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге. Тема соревнований — «хорошее настроение».