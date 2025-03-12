Фигуристка Кагановская высказалась о фильме «Анора» с Юрой Борисовым

Победительница финала Гран-при России нынешнего сезона Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, высказалась об оскороносном фильме «Анора», в котором принимали участие российские актёры, в том числе получивший номинацию на «Оскар» Юра Борисов.

«Фильм специфический, не читала ничего про эту картину, даже примерно не представляла себе, о чём она будет. И по картинкам немного по-другому себе это всё представляла. Нужно было мне сначала прочитать. А так — хороший фильм, снят хорошо.

Я больше сериалы люблю. Фильмы редко смотрю, сериалы тоже редко, но сериалов больше видела. Любила проекты на Netflix, многие пересмотрела. Посоветовать сложно что-то конкретное. Мне они нравились, когда мне было 14-15 лет. Понравились бы они мне сейчас или нет, я не знаю. Не факт. Последний сериал, который смотрела, — это «Сотня». Посмотрела видео, красиво бабочки летают. Такой, более-менее понравился. Антиутопия. Люблю «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем. «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли», — сказала Кагановская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».