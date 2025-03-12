Кагановская — о своих любимых книгах: многие начинают ненавидеть, а я полюбила

Победительница финала Гран-при России нынешнего сезона Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, назвала свои любимые книги.

«Сдавала ЕГЭ по литературе, поэтому, когда готовилась много читала. И полюбила читать, пока готовилась. Многие начинают ненавидеть, но я полюбила. Из русской классики это «Мастер и Маргарита», конечно же. Любимые персонажи – Маргарита и кот Бегемот. «Герой нашего времени».

Есть серия книг, с закрытым названием. «Не суди книгу по обложке». Там только короткая аннотация, причём не описание, а либо аннотация, цитаты, картинка. Люблю такие покупать и постоянно боюсь, что попадётся та книжка, которую я уже читала. Так и попалось. Причём, как только я закрыла глаза, книжку переворачиваешь, по первым строчкам я поняла, что это за книга. Цветы для «Цветы для Элджернона». «Убить пересмешника» нравиться, из русской классики – «Бедная Лиза», — сказала Кагановская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».