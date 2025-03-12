Фигурист Некрасов рассказал о мечте взобраться на Эльбрус

Фигурист Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской, рассказал о своей мечте подняться на самую высокую гору России — Эльбрус.

«Очень хочу подняться на Эльбрус, на самую вершину. Полноценным подходом, реально хочу, но пока не могу себе позволить. После карьеры. Это рискованно, и нужна подготовка. На каждый уровень нужно готовиться. Я поднимался в горы, по Приэльбрусью. Не знаю даже, чтобы понять есть у меня горная болезнь или нет. Только когда поднимаешься выше трёх тысяч километров.

Меня тянут горы, мне нравится. У бабушки в Ставрополе я постоянно хочу куда-то в горы. Машук, Домбай. И хочется хотя бы издалека посмотреть на Эверест. На Альпы. Разные горы, но эти места мне очень хотелось бы увидеть, хотя бы издалека", — сказал Некрасов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».