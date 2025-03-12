Василиса Кагановская рассказала, как потратила первые призовые

Победительница финала Гран-при России нынешнего сезона Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, рассказала, куда потратила свои первые призовые деньги.

«Самые первые призовые были у меня после детского «Ледникового периода». Мне было тогда 12 лет. И помню, как я думала, что пойду сейчас, накуплю себе всякого, много могу потратить на себя… В итоге так получилось, что на эти деньги купили мне коньки, брату коньки и был оплачен первый месяц квартиры в Москве, мы тогда снимали жильё, и с этих денег заплатили аренду», — сказала Кагановская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

В нынешнем сезоне Кагановская и Некрасов стали четвёртыми на чемпионате России и первыми — на финале Гран-при.