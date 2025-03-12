Фигуристка Кагановская назвала лучшие программы в истории фигурного катания

Победительница финала Гран-при России нынешнего сезона Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, назвала лучшие программы в истории фигурного катания.

«В танцах на льду любимая программа — это олимпийская программа Тессы Вирту со Скоттом Моиром, танго «Роксан» 2018 года. Произвольная программа Пападакис и Сизерона с 2016 года. Из сезона-2016/2017 — короткая программа Вирту и Моира. Я люблю фигурное катание, в танцы на льду пришла, когда мне было шесть лет. Поэтому с тех пор всегда всё смотрела. У Анжелики Алексеевны Крыловой нравился «Кармен», самое запоминающееся и необычное.

Если не из танцев, произвольная 2018 года с Олимпиады Алёны Савченко и Бруно Массо. Произвольная программа 2022 года у китайской пары Вэньцзин Суй и Хань Цун», — сказала Кагановская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».