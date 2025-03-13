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Москвина — о возвращении Галлямова: он вернётся, как только его организм скажет «готов»

Москвина — о возвращении Галлямова: он вернётся, как только его организм скажет «готов»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, когда её ученик Александр Галлямов вернётся к тренировкам после получения травмы ноги.

«Как только Александр поправится и его организм скажет «готов», так сразу пара и приступит к тренировкам», — приводит слова Москвиной «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что Александр Галлямов сломал лодыжку. Сам россйиский спортсмен заявлял, что подвернул ногу, но его тренер Тамара Москвина сказала, что он получил травму при исполнении вращения. Из-за травмы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.

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