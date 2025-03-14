Танцевальный дуэт Надя Башинская — Питер Бомонт распался

Канадская фигуристка Надя Башинская сообщила на своей странице в социальных сетях, что их дуэт с Питером Бомонтом прекратил совместные выступления в танцах на льду.

«Хотела бы рассказать, что наше партнёрство с Питером Бомонтом в танцах на льду подошло к концу. Наши пути ведут нас в разных направлениях, и я хочу выразить благодарность за тот опыт, который мы разделили, и за те уроки, которые мы извлекли за проведённое вместе время. Я делаю следующий шаг, и я полна предвкушения от открывающихся передо мною перспектив. Продолжу тренироваться и соревноваться, пользуясь возможностями для прогресса в следующей главе моей карьеры. Также желаю дорогому Питеру всего наилучшего», – написала Башинская в социальных сетях.

Напомним, Надя Башинская в паре с Питером Бомонтом побеждала в финале Гран-при-2022/2023 среди юниоров и дважды была бронзовым призёром юниорских чемпионатов мира 2022 и 2023 годов.