Аделия Петросян пропустит Кубок Первого канала — источник

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян пропустит Кубок Первого канала. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник. Уточняется, что Петросян на турнире заменит Софья Важнова.

Отметим, что Кубок Первого канала пройдет в Челябинске 15 и 16 марта.

В феврале был объявлен состав участников соревнований, в который также вошли Алина Горбачёва, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьёва и Ксения Гущина. В мужской части Кубка Первого канала выступят Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов. В танцах на льду заявлены Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а в соревнованиях спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов.