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«Свидания не было». Дмитрий Соловьёв вспомнил момент начала его отношений с Диной Авериной

«Свидания не было». Дмитрий Соловьёв вспомнил момент начала его отношений с Диной Авериной
Дмитрий Соловьёв и Дина Аверина
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Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв вспомнил, как начинались его отношения с серебряным призёром Олимпийских игр по художественной гимнастике Диной Авериной на шоу «Ледниковый период».

— А вы были уже [парой], когда вот травма подбородка (у Дины Авериной. – Прим. «Чемпионата») случилась?
— Нет.

— А вообще, как это было? Когда случился переворот?
— Наверное, под конец проекта, когда мы уже смотрели друг на друга, улыбались и просто теряли вообще…

— То есть это не любовь с первого взгляда?
— Нет.

— Расскажи, как вы поняли, мне нужны вот эти подробности. В какой-то момент вы вдруг понимаете, что вам в кайф приезжать на репетиции друг с другом, да?
— Это было с начала. С самого начала и до сегодняшнего дня. Если бы «Ледниковый» продолжался ещё, мы бы приезжали и получали удовольствие до сих пор.

— Есть же какой-то момент, когда вы просто из партнёров становитесь парой. И вот этот момент, когда ты такой говоришь: «Пойдём на свидание». Это как было?
— Нет, свидания как такового прям вот не было. Но мы много проводили времени вместе за обсуждениями каких-то поддержек, ну то есть всё вот варились в этом «Ледниковом периоде», как настоящие спортсмены, искали какие-то возможные варианты, музыку и так далее. И нам просто нравилось проводить вместе время, — сказал Соловьёв в интервью на YouTube-канале «ДоброFON».

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