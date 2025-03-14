«Появляется какая-то энергия». Дмитрий Соловьёв — о девушке, предназначенной судьбой

Российский фигурист олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал, как понял, что Дина Аверина является девушкой, предназначенной ему судьбой.

— Как ты понял, что Дина та самая для тебя? Как это понять по мужчине? Есть какие-то знаки?

— По мужчине-то никак. Вы в обсуждении потом уже понимаете какие-то точки соприкосновения, которые вам, скажем, близки. Это не значит, что вы должны идеально смотреть в одном направлении, думать только об одном. У вас просто появляется какая-то, ну я не знаю, энергия какая-то. Это сложно объяснить. Вы даже это первое время не можете объяснить. А потом уже вы понимаете, что у вас схож взгляд на это, на это, на какие-то смыслы жизни или то, что вам нравится изначально, вот фигурное катание вам нравилось, двоим, а понравилось ещё больше, и вы думаете такие, вау, как такое вообще возможно? — сказал Соловьёв в интервью на YouTube-канале «ДоброFON».

Ранее Соловьёв сделал предложение 18-кратной чемпионке мира по художественной гимнастике Дине Авериной. Они выступали в паре в проекте «Ледниковый период», позднее спортсмены намекнули на отношения.