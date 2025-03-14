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«Становишься, как … дурак!» Соловьёв — об ощущениях, когда решил сделать предложение

«Становишься, как … дурак!» Соловьёв — об ощущениях, когда решил сделать предложение
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Российский фигурист олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал о своих ощущениях, когда решил сделать предложение гимнастке Дине Авериной.

— Ты встретил ту самую, Дину, и с ней так очень быстро у вас всё получилось. Ты сделал предложение, и это очень красиво было. Как понять, что вот мужчина тебе сделает предложение?
— Как? Что он должен испытывать в этот момент?

— Да.
— Теряет голову, становится, как этот … Как дурак! Но при этом ты нравишься таким, какой ты есть. То есть ты можешь шутить дурацкими шутками, потом думать, что ты сказал. А человек от этого получает удовольствие, он растворяется в тебе, — сказал Соловьёв в эфире YouTube-канала «ДоброFON».

Ранее Соловьёв сделал предложение 18-кратной чемпионке мира по художественной гимнастике Дине Авериной. Они выступали в паре в проекте «Ледниковый период», позднее спортсмены намекнули на отношения.

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