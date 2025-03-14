«Будет ещё несколько шоу». Дмитрий Соловьёв — о совместных выступлениях с Диной Авериной

Российский фигурист олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал о выступлении на льду со своей возлюбленной, гимнасткой Диной Авериной.

— Проект закончился. Вы продолжаете тренировки? Вы выходите на лёд? Может быть, какие-то новые элементы учите или планируете что-то выучить?

— Я раньше никогда не выходил на открытый лёд, просто на ВДНХ покататься, ну потому что мне это не надо вообще. Я знаю, что мне надо подготовиться к шоу, я выйду, потренируюсь, и всё, мне этого достаточно. Дина с Аришей предложили покататься как-то на ВДНХ, открытый каток, просто для себя, просто вот покататься по кругу. И я согласился, было реально по кайфу. Было классно. И сейчас мы одно шоу откатали уже, и будет ещё несколько шоу. Мы получаем удовольствие от того, что мы проживаем ещё снова и снова эти программы, которые у нас есть, выучили новые поддержки, — сказал Соловьёв в эфире YouTube-канала «ДоброFON».

Ранее Соловьёв сделал предложение 18-кратной чемпионке мира по художественной гимнастике Дине Авериной. Они выступали в паре в проекте «Ледниковый период», позднее спортсмены намекнули на отношения.