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«Это отдельная история». Соловьёв — о подготовке к свадьбе с Диной Авериной

«Это отдельная история». Соловьёв — о подготовке к свадьбе с Диной Авериной
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Российский фигурист олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв рассказал о подготовке к свадьбе с 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Диной Авериной.

«Подготовка к свадьбе — это вообще отдельная история. Мне кажется, это как сделать ремонт в квартире. Всё меняется. Очень тяжело. Хочется сделать так, чтобы это всё было красиво, чтобы в первую очередь мы получили от этого удовольствие эстетическое, внутреннее», — сказал Соловьёв в эфире YouTube-канала «ДоброFON».

Ранее Соловьёв сделал предложение Дине Авериной. Они выступали в паре в проекте «Ледниковый период», позднее спортсмены намекнули на отношения.

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