Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева — о травме Галлямова: он сам привлёк внимание порезанным пальцем

Медведева — о травме Галлямова: он сам привлёк внимание порезанным пальцем
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказала своё мнение о травме Александра Галлямова, полученной на Байкале.

«Просто с этим порезанным пальцем он как будто бы, наоборот, ещё больше привлёк внимание. Что как бы новость вот такая (широко развела руками. – Прим. «Чемпионата»). Саша говорит, что там был порезанный палец. И люди на контрасте начали ещё больше копаться. И, видимо, как будто бы заметили, что это всё-таки заигрывания какие-то. И это всё начали еще больше раскапывать», — заявила Медведева в эфире шоу «Каток».

Ранее появилась информация, что Александр Галлямов сломал лодыжку. Сам российский спортсмен заявлял, что подвернул ногу, но его тренер Тамара Москвина сказала, что он получил травму при исполнении вращения. Из-за травмы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.

Материалы по теме
Москвина — о возвращении Галлямова: он вернётся, как только его организм скажет «готов»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android