Медведева — о травме Галлямова: он сам привлёк внимание порезанным пальцем

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказала своё мнение о травме Александра Галлямова, полученной на Байкале.

«Просто с этим порезанным пальцем он как будто бы, наоборот, ещё больше привлёк внимание. Что как бы новость вот такая (широко развела руками. – Прим. «Чемпионата»). Саша говорит, что там был порезанный палец. И люди на контрасте начали ещё больше копаться. И, видимо, как будто бы заметили, что это всё-таки заигрывания какие-то. И это всё начали еще больше раскапывать», — заявила Медведева в эфире шоу «Каток».

Ранее появилась информация, что Александр Галлямов сломал лодыжку. Сам российский спортсмен заявлял, что подвернул ногу, но его тренер Тамара Москвина сказала, что он получил травму при исполнении вращения. Из-за травмы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.