Тарасова — о возможном возвращении России: мы уже обязаны выступать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила, когда может произойти возвращение спортсменов из России на международные старты.

«Как скоро наше возвращение может произойти? У меня нет мнения по этому поводу, потому что считаю, что мы уже обязаны выступать. Нас и так уже дисквалифицировали – три года не выступаем. По какой такой причине? По какой причине не выступаем ни мы, ни наши дети 12-летние? Они в чём виноваты? Когда мне будет хоть что-то понятно из того, что они делают, тогда я задумаюсь над этим вопросом. Думаете, что для нашего спорта будут важны выборы нового главы МОК? А какая нам разница на эти выборы? Всё это если бы да кабы: если бы пришёл другой и был бы лучше предыдущего. Но что-то я вижу, что туда специфических людей понабирают, которые не лучше и не хуже предыдущих – абсолютно такие же. Поэтому у меня нет надежды, да и вообще о таком на данный момент не думаю», – приводит слова Тарасовой Sport24.