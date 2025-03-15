Состав команд на Кубок Первого канала: выбор Щербаковой, Загитовой и Игнатовой

Состоялась жеребьевка составов на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Фигуристы-участники были распределены по трем командам, капитанами которых стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Александра Игнатова (в девичестве — Трусова).

Команда Загитовой (красные): Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Лев Лазарев.

Команда Щербаковой (синие): Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников.

Команда Трусовой (белые): Евгений Семененко, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Никита Сарновский.

Юбилейный, пятый розыгрыш Кубка Первого канала пройдёт в Челябинске на арене «Трактор» с 15 по 16 марта. Турнир проводится в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах.