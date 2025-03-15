Кубок Первого канала по фигурному катанию-2025: где смотреть прямую трансляцию

С 14 по 16 марта в Челябинске пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию-2025. Соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые) пройдут в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах.

Расписание Кубка Первого канала 15 марта, суббота

• Пары, девушки, мужчины. Короткая программа

• Конкурс мастерства на льду

Время начала соревнований — 12:00 по московскому времени.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала, а также на платформе RUTUBE. Первый канал покажет самые яркие моменты в телеэфире. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В Кубке Первого канала участвуют три команды, в каждую из которых войдут по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.