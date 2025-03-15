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Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025: расписание на 15 марта

Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025: расписание на 15 марта
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С 14 по 16 марта в Челябинске пройдёт Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025. Соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые) пройдут в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на 15 марта.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025, 15 марта (время московское):

  • 12:00. Спортивные пары, короткая программа;
  • 12:35. Женщины, короткая программа;
  • 13:05. Конкурс мастерства на льду;
  • 14:05. Мужчины, короткая программа.

В Кубке Первого канала участвуют три команды, в каждую из которых войдут по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.

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