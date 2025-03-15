Пара Бойковой и Козловского уверенно выиграла короткую программу на Кубке Первого канала

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, представляющие команду Алины Загитовой (красная команда), выиграли короткую программу в рамках соревнований пар на Кубке Первого канала по фигурному катанию — 2025. Второе место заняли представители команды Александры Трусовой — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Замкнули тройку Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (команда Анны Щербаковой).

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025, Челябинск. Спортивные пары, короткая программа:

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (команда Загитовой) – 79,70 (10 очков).

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (команда Трусовой) – 73,92 (9).

3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (команда Щербаковой) – 70,30 (8).

Таким образом, команда Загитовой получила 10 баллов, Трусовой — 9, Щербаковой — 8.

В Кубке Первого канала участвуют три команды, в каждую из которых входят по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.