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Команда Загитовой продолжает лидировать в КПК после конкурса мастерства на льду

Команда Загитовой продолжает лидировать в КПК после конкурса мастерства на льду
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Команда олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой лидирует в Кубке Первого канала — 2025 после второго этапа соревнований.

Пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (команда Загитовой) выиграла парные соревнования конкурса мастерства на льду. В танцах на льду лучшие твизлы показали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (команда Анны Щербаковой), а самую долгую поддержку выполнили Екатерина Миронова и Евгений Устенко (команда Загитовой).

Наибольшее количество баллов за сольные прыжки набрала команда Щербаковой (Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Дарья Садкова), за параллельные — Загитовой (Лев Лазарев — Даниил Самсонов, Марк Кондратюк – Глеб Лутфуллин, Ксения Гущина – Анна Фролова).

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2025. Челябинск
Конкурс мастерства на льду
15 марта 2025, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Красные (Алина Загитова)
14
2
Синие (Анна Щербакова)
13
3
Белые (Александра Трусова)
9

Таким образом, после двух этапов Кубка Первого канала команда Загитовой получила 24 балла, Щербаковой — 21, Трусовой — 18.

В Кубке Первого канала участвуют три команды, в каждую из которых входят по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.

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