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Горбачёва и Муравьёва вывели команду Щербаковой в лидеры КПК после короткой программы

Горбачёва и Муравьёва вывели команду Щербаковой в лидеры КПК после короткой программы
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Фигуристка Алина Горбачёва, представляющая команду Анны Щербаковой, показала лучший результат в короткой программе в рамках Кубка Первого канала — 2025, получив от судей 76,58 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (команда Щербаковой) с результатом 76,50. Замкнула тройку лидеров Вероника Яметова из команды Александры Трусовой (66,75). Представительницы команды Алины Загитовой остались за пределами топ-3.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2025. Челябинск
Женщины. Короткая программа
15 марта 2025, суббота. 13:50 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Синие (Анна Щербакова)
76.58
2
Софья Муравьёва
Синие (Анна Щербакова)
76.50
3
Вероника Яметова
Белые (Александра Трусова)
66.75

Таким образом, после двух этапов Кубка Первого канала команда Щербаковой получила 40 баллов и вырвалась в лидеры, хотя после двух этапов была третьей. У команды Загитовой после КП женщин 37 баллов, Трусовой — 31.

Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2025, Челябинск. Короткая программа. Женщины:

  1. Алина Горбачёва – 76,58 балла.
  2. Софья Муравьёва – 76,50.
  3. Вероника Яметова – 66,75.
  4. Анна Фролова – 66,17.
  5. Софья Важнова – 63,69.
  6. Софья Акатьева – 61,00.

В Кубке Первого канала участвуют три команды, в каждую из которых входят по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.

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