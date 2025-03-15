Горбачёва и Муравьёва вывели команду Щербаковой в лидеры КПК после короткой программы

Фигуристка Алина Горбачёва, представляющая команду Анны Щербаковой, показала лучший результат в короткой программе в рамках Кубка Первого канала — 2025, получив от судей 76,58 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (команда Щербаковой) с результатом 76,50. Замкнула тройку лидеров Вероника Яметова из команды Александры Трусовой (66,75). Представительницы команды Алины Загитовой остались за пределами топ-3.

Таким образом, после двух этапов Кубка Первого канала команда Щербаковой получила 40 баллов и вырвалась в лидеры, хотя после двух этапов была третьей. У команды Загитовой после КП женщин 37 баллов, Трусовой — 31.

Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2025, Челябинск. Короткая программа. Женщины:

Алина Горбачёва – 76,58 балла. Софья Муравьёва – 76,50. Вероника Яметова – 66,75. Анна Фролова – 66,17. Софья Важнова – 63,69. Софья Акатьева – 61,00.

В Кубке Первого канала участвуют три команды, в каждую из которых входят по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.