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Пётр Гуменник укрепил преимущество команды Щербаковой на КПК, выиграв короткую программу

Пётр Гуменник укрепил преимущество команды Щербаковой на КПК, выиграв короткую программу
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Фигурист Пётр Гуменник, представляющий команду Анны Щербаковой, показал лучший результат в короткой программе в рамках Кубка Первого канала — 2025, получив от судей 104,82 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (команда Алины Загитовой) с результатом 103,32. Замкнул тройку лидеров Владислав Дикиджи из команды Щербаковой (96,53). Представители команды Александры Трусовой остались за пределами топ-3.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2025. Челябинск
Мужчины. Короткая программа
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Синие (Анна Щербакова)
104.82
2
Марк Кондратюк
Красные (Алина Загитова)
103.32
3
Владислав Дикиджи
Синие (Анна Щербакова)
96.53

Таким образом, после четырёх этапов Кубка Первого канала команда Щербаковой получила 58 баллов и укрепила лидерство. У команды Загитовой после КП мужчин 53 балла, Трусовой — 42.

Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2025, Челябинск. Короткая программа. Мужчины:

  1. Пётр Гуменник – 104,82 балла.
  2. Марк Кондратюк – 103,32.
  3. Владислав Дикиджи – 96,53.
  4. Глеб Лутфуллин — 95,17.
  5. Евгений Семененко — 88,66.
  6. Дмитрий Алиев — 78,85.

В Кубке Первого канала участвуют три команды, в каждую из которых входят по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.

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