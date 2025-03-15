Пётр Гуменник укрепил преимущество команды Щербаковой на КПК, выиграв короткую программу

Фигурист Пётр Гуменник, представляющий команду Анны Щербаковой, показал лучший результат в короткой программе в рамках Кубка Первого канала — 2025, получив от судей 104,82 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (команда Алины Загитовой) с результатом 103,32. Замкнул тройку лидеров Владислав Дикиджи из команды Щербаковой (96,53). Представители команды Александры Трусовой остались за пределами топ-3.

Таким образом, после четырёх этапов Кубка Первого канала команда Щербаковой получила 58 баллов и укрепила лидерство. У команды Загитовой после КП мужчин 53 балла, Трусовой — 42.

Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2025, Челябинск. Короткая программа. Мужчины:

Пётр Гуменник – 104,82 балла. Марк Кондратюк – 103,32. Владислав Дикиджи – 96,53. Глеб Лутфуллин — 95,17. Евгений Семененко — 88,66. Дмитрий Алиев — 78,85.

В Кубке Первого канала участвуют три команды, в каждую из которых входят по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.