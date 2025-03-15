Пётр Гуменник укрепил преимущество команды Щербаковой на КПК, выиграв короткую программу

Фигурист Пётр Гуменник, представляющий команду Анны Щербаковой, показал лучший результат в короткой программе в рамках Кубка Первого канала — 2025, получив от судей 104,82 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (команда Алины Загитовой) с результатом 103,32. Замкнул тройку лидеров Владислав Дикиджи из команды Щербаковой (96,53). Представители команды Александры Трусовой остались за пределами топ-3.
Таким образом, после четырёх этапов Кубка Первого канала команда Щербаковой получила 58 баллов и укрепила лидерство. У команды Загитовой после КП мужчин 53 балла, Трусовой — 42.
Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2025, Челябинск. Короткая программа. Мужчины:
- Пётр Гуменник – 104,82 балла.
- Марк Кондратюк – 103,32.
- Владислав Дикиджи – 96,53.
- Глеб Лутфуллин — 95,17.
- Евгений Семененко — 88,66.
- Дмитрий Алиев — 78,85.
В Кубке Первого канала участвуют три команды, в каждую из которых входят по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.
- 15 марта 2025
-
16:16
-
16:11
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:52
-
15:39
-
15:27
-
14:37
-
13:48
-
12:53
-
09:30
-
07:00
-
06:00
- 14 марта 2025
-
21:40
-
18:59
-
17:26
-
17:01
-
16:15
-
16:03
-
15:41
-
12:20
-
00:02
- 13 марта 2025
-
21:35
- 12 марта 2025
-
19:30
-
19:05
-
18:40
-
18:20
-
17:55
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:05
-
15:45
-
15:20